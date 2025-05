SÉRIE B

Ferroviária x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 10ª rodada da Série B, a partida será disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h35

Ferroviária e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h35 (de Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto regional, conhecido como clássico Bota-Ferro, promete equilíbrio e tensão na briga por pontos importantes na tabela. >

Onde assistir Ferroviária x Botafogo-SP ao vivo

Ferroviária

Invicta em casa, a Locomotiva não vence há três rodadas e vem de derrota por 2 a 0 para o Goiás. A equipe soma 11 pontos e ocupa a 14ª colocação, a cinco pontos do G-4 e quatro do Z-4. O técnico Vinicius Bergantin pode ter o retorno do zagueiro Gustavo Medina, recuperando-se de lesão. >