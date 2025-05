SUL-AMERICANA

Fluminense x Once Caldas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:30

Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Valendo a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Fluminense recebe o Once Caldas nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é decisivo para definir quem avança diretamente às oitavas de final. Confira onde assistir, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Fluminense x Once Caldas ao vivo

A transmissão será exclusiva via streaming, pela Paramount+.>

Fluminense

Em segundo lugar do grupo, com 10 pontos, o Tricolor precisa vencer para assumir a liderança e garantir vaga direta nas oitavas. Um empate não é suficiente, já que o Once Caldas lidera com 12 pontos. A equipe carioca chega embalada por vitória no clássico contra o Vasco e deve ter o retorno de titulares como Keno e Samuel Xavier, poupados no último jogo. Cano segue fora por lesão, e Everaldo assume a referência no ataque.>

Once Caldas

O time colombiano joga pelo empate para garantir a classificação direta. Apesar da boa fase na Sul-Americana, a equipe teve problemas físicos no último jogo, com as lesões de Malagón e Zuleta. Dayro Moreno, artilheiro da equipe e um dos destaques da competição, é a principal esperança para surpreender o Fluminense no Rio de Janeiro.>

Prováveis escalações de Fluminense x Once Caldas

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Keno), Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.>