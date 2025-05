LIBERTADORES

Racing x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires

Em confronto decisivo pela última rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores, o Fortaleza visita o Racing nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires. O Leão do Pici precisa de um bom resultado para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>