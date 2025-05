SUL-AMERICANA

Grêmio x Sportivo Luqueño: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño nesta quinta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já classificado para o mata-mata, o Tricolor Gaúcho busca a liderança do Grupo D e encara o duelo com chances de garantir vaga direta nas oitavas de final. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Grêmio x Sportivo Luqueño ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN na TV fechada e também estará disponível via Disney+, no streaming.>

Grêmio

Mesmo com chances de terminar na liderança do grupo, o Grêmio deve ir a campo com uma equipe alternativa. O técnico Mano Menezes deve poupar titulares como Kannemann, Villasanti e Braithwaite. O lateral João Pedro, lesionado, também está fora. O time gaúcho ocupa a segunda posição e precisa vencer e torcer por um tropeço do Godoy Cruz para avançar direto às oitavas. Após vencer o Bahia no Brasileirão, o clube tenta retomar o bom momento na temporada.>