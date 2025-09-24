Acesse sua conta
Festival Náutico arrecada fundos para mulheres em tratamento de câncer

Ao todo, nove modalidades fazem parte da programação

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:12

Festival Náutico
Festival Náutico Crédito: Divulgação

A Marina da Penha, na Ribeira, vai se transformar em um grande espaço de esporte, cultura e solidariedade no dia 25 de outubro. Das 8h às 18h, o II Festival Náutico Outubro Rosa promete reunir atividades no mar e em terra, com competições, música e ações voltadas para a prevenção e o enfrentamento do câncer de mama.

Ao todo, nove modalidades fazem parte da programação: stand up paddle, canoa havaiana, surfski, vela de oceano, jetski, natação, remo, caiaque e paddleboard. Entre os destaques, estão a 6ª etapa do Campeonato Baiano de SUP, a 3ª etapa do Circuito Baiano de Downwind e o Baiano de Vela.

O ingresso para participar é o “KIT do Festival”, no valor de R$ 100. Ele inclui camisa oficial, viseira ou boné, sacola exclusiva, brindes especiais e acesso às atividades do evento. Além das provas esportivas, haverá palestras sobre saúde e superação, apresentações culturais com banda, percussão e DJ, experiências náuticas abertas ao público e cortesias gastronômicas.

Toda a arrecadação será revertida para o setor oncológico feminino das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), fortalecendo ações de cuidado e apoio a mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

Produzido pela Ellas Produções & Eventos Náuticos, o Festival chega à segunda edição com uma proposta que alia prática esportiva, bem-estar e inclusão, ampliando a rede de apoio e conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama.

