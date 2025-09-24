NOVO CHEFE

De olho no Grêmio, Jair Ventura comanda primeiro treino à frente do Vitória

Treinador tem a missão de salvar o Leão do rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:30

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou nesta quarta-feira (24) seu novo comandante: Jair Ventura, e o treinador não perdeu tempo. Poucas horas após ser anunciado, ele já esteve à frente da primeira sessão de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando oficialmente sua missão de tirar o Leão da zona de rebaixamento.

Ele contou com o auxílio dos assistentes Emilio Faro, que o acompanhava desde o Avaí, além de Rodrigo Rodrigo Chagas, Cleber dos Santos e Marcos Carvalho, que já integravam a comissão técnica rubro-negra.

As atividades começaram sob as ordens do preparador físico Juninho Nogueira, que conduziu o aquecimento inicial, com exercícios gerais. Em seguida, a atividade foi dividida em três etapas. Na primeira, sob a supervisão de Cleber dos Santos, os jogadores participaram de uma dinâmica de passes em losango com domínio orientado.

Na segunda, Jair Ventura assumiu o comando, conduzindo um trabalho intersensorial voltado para a circulação de bola e a criação de jogadas entre defesa, meio e ataque. Para fechar, o elenco disputou um coletivo em campo reduzido (10 contra 10), simulando situações de jogo. Enquanto isso, os goleiros realizaram atividades específicas com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

A preparação já mira o compromisso do próximo domingo (28), às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão. Será o quarto treino do time nesta semana e o segundo sob orientação direta de Ventura. O Vitória ainda treina em Salvador antes de viajar para a capital gaúcha, onde encerra a preparação no sábado (27), no CT do Internacional.