Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De olho no Grêmio, Jair Ventura comanda primeiro treino à frente do Vitória

Treinador tem a missão de salvar o Leão do rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:30

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou nesta quarta-feira (24) seu novo comandante: Jair Ventura, e o treinador não perdeu tempo. Poucas horas após ser anunciado, ele já esteve à frente da primeira sessão de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando oficialmente sua missão de tirar o Leão da zona de rebaixamento.

Ele contou com o auxílio dos assistentes Emilio Faro, que o acompanhava desde o Avaí, além de Rodrigo Rodrigo Chagas, Cleber dos Santos e Marcos Carvalho, que já integravam a comissão técnica rubro-negra.

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória

As atividades começaram sob as ordens do preparador físico Juninho Nogueira, que conduziu o aquecimento inicial, com exercícios gerais. Em seguida, a atividade foi dividida em três etapas. Na primeira, sob a supervisão de Cleber dos Santos, os jogadores participaram de uma dinâmica de passes em losango com domínio orientado.

Na segunda, Jair Ventura assumiu o comando, conduzindo um trabalho intersensorial voltado para a circulação de bola e a criação de jogadas entre defesa, meio e ataque. Para fechar, o elenco disputou um coletivo em campo reduzido (10 contra 10), simulando situações de jogo. Enquanto isso, os goleiros realizaram atividades específicas com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Leia mais

Imagem - Vitória oficializa venda de direitos de TV por R$ 68 milhões, mas oposição aponta ilegalidade

Vitória oficializa venda de direitos de TV por R$ 68 milhões, mas oposição aponta ilegalidade

Imagem - Vitória anuncia Jair Ventura e terá quatro treinadores na temporada pela primeira vez desde 2022

Vitória anuncia Jair Ventura e terá quatro treinadores na temporada pela primeira vez desde 2022

Imagem - Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento

Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento

A preparação já mira o compromisso do próximo domingo (28), às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão. Será o quarto treino do time nesta semana e o segundo sob orientação direta de Ventura. O Vitória ainda treina em Salvador antes de viajar para a capital gaúcha, onde encerra a preparação no sábado (27), no CT do Internacional.

Na 17ª colocação, com 22 pontos, o rubro-negro encara a reta final do campeonato em clima de urgência. Restando apenas 14 rodadas, Jair Ventura, de 46 anos, não terá muito tempo para implantar gradualmente suas ideias. A prioridade é conquistar resultados imediatos, começando pelo duelo contra o Grêmio, que ocupa a 13ª posição, com 28 pontos.

Mais recentes

Imagem - Vitória oficializa venda de direitos de TV por R$ 68 milhões, mas oposição aponta ilegalidade

Vitória oficializa venda de direitos de TV por R$ 68 milhões, mas oposição aponta ilegalidade
Imagem - Vitória anuncia Jair Ventura e terá quatro treinadores na temporada pela primeira vez desde 2022

Vitória anuncia Jair Ventura e terá quatro treinadores na temporada pela primeira vez desde 2022
Imagem - Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica
01

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
02

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Imagem - Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti
03

Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer