REAPRESENTAÇÃO

Filho de Robinho participa de treino com o elenco principal do Santos

Juninho, de 17 anos, recentemente esteve em ação na Copinha; Thaciano, ex-Bahia, foi ausência na atividade



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 14:34

Juninho durante treino do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Filho do ex-jogador Robinho, o atacante Juninho, de 17 anos, foi um dos destaques da reapresentação do Santos, nesta segunda-feira (27), no CT Rei Pelé. O jovem foi um dos convocados pelo técnico Pedro Caixinha para completar a atividade do dia diante do alto número de desfalques: sete. Entre as ausências, também estava Thaciano, ex-Bahia.>

Essa foi a primeira vez que Juninho trabalhou com o elenco profissional. Recentemente, o jogador esteve em ação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além dele, o lateral Vinícius Lira e o zagueiro João Alencar também treinaram com o time. No entanto, isso não significa que eles foram oficialmente integrados ao elenco. O técnico Pedro Caixinha continuará avaliando os atletas nas partidas das categorias sub-20 e sub-17 do clube neste primeiro momento.>

A presença do trio se deu pelos vários desfalques no elenco principal. O lateral-direito Hayner, o meia Patrick e os atacantes Wendel Silva e Yusupha Nji fizeram um trabalho de fortalecimento muscular à parte. Já o meia Thaciano e os atacantes Lucas Braga e Willian Bigode estão entregues ao departamento médico.>

A maior preocupação é em relação a Thaciano, a principal contratação do clube na temporada. O jogador sofreu uma leve lesão na coxa esquerda durante o clássico contra o Palmeiras, e a expectativa é que continue fora da partida contra o São Bernardo, nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Primeiro de Maio.>

Na manhã desta segunda-feira, os jogadores realizaram um trabalho de movimentação em campo. Já os atletas que não participaram da partida contra o Velo Clube realizaram uma atividade em campo reduzido, com foco na intensidade e nas finalizações, sob a supervisão de Pedro Caixinha.>