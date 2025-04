ACIDENTE NA BR-153

Filho do piloto Eduardo Imamura morre três dias após o pai

Bento Imamura, de 7 anos, faleceu após passar três dias internado em Marília (SP)

Bento Imamura morreu no início da madrugada de terça-feira (8), após passar três dias internado no Hospital das Clínicas de Marília (SP). O menino, que havia completado 7 anos em 16 de março, era filho de Eduardo Imamura, piloto de Fórmula 1600 que morreu um acidente na Rodovia Transbrasiliana (BR-153) no sábado (5).>