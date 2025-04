AQUISIÇÃO

Palmeiras contrata jogador do clube de Gusttavo Lima

O Alviverde adquiriu 50% dos direitos federativos do atleta João Lemos

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 15:48

O Palmeiras contratou João Lemos, destaque do clube de Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Palmeiras acertou a contratação do atacante João Lemos, destaque do sub-16 do Paranavaí, clube que tem o cantor Gusttavo Lima como sócio-majoritário, para as categorias de base. O Alviverde adquiriu 50% dos direitos federativos do atleta. >

Em 2024, o cantor Gusttavo Lima, investiu no Paranavaí, da segunda divisão paranaense. A estrela da música sertaneja comprou 60% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.>