BRINCOU ERRADO

Lutador de MMA apanha após provocar adversário com beijo e sarrada

Alemão Max Holzer comemorou a vitória contra o veterano Deniz Ilbay em evento de MMA de forma polêmica

O lutador alemão Max Holzer apanhou após vencer o veterano Deniz Ilbay e provocar com beijo e sarrada durante o Oktagon 69, evento de MMA, realizado em Dortmund, na Alemanha. Após derrotar o compatriota no quarto round, beijou a parte de trás da cabeça do adversário e o atacou com a famosa “sarrada”. O gesto causou uma reação imediata do rival, que, furioso, levantou e partiu para cima.>