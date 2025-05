DUELO DE GIGANTES

Final da Champions League tem duelo entre melhor defesa e segundo melhor ataque

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam no dia 31 de maio

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 18:43

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam pela final da Champions League Crédito: Divulgação/PSG; Inter de Milão

A decisão da Champions League promete um confronto inédito de estilos e narrativas. De um lado, a melhor defesa da competição. Do outro, o segundo melhor ataque. Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam no dia 31 de maio, na grande final da Liga dos Campeões, em um duelo inédito para as fases eliminatórias da competição. As equipes se encontraram apenas uma vez na história, em um amistoso de pré-temporada, com vitória dos italianos por 2 a 1. >

Com 33 gols marcados, o PSG é dono do segundo melhor ataque da Champions, ficando atrás apenas do Barcelona, já eliminado. Por outro lado, o Inter de Milão se destaca pela consistência defensiva: sofreu apenas 11 gols em toda a competição.>

A equipe italiana se destacou pela consistência defensiva ao longo da competição, com oito partidas sem sofrer gols. Apesar dos seis gols sofridos na semifinal, a equipe garantiu a classificação com autoridade. O PSG, por sua vez, também mostrou solidez, terminando seis jogos da campanha sem ser vazado. >

No campo individual, os protagonistas também estão definidos. Lautaro Martínez, atacante argentino da Inter de Milão, soma 9 gols na competição e lidera o ataque nerazzurri. Do lado parisiense, o francês Dembélé aparece logo atrás, com 8 gols.>

Raphinha, do Barcelona, segue como artilheiro geral do torneio com 13 gols, mesmo após a eliminação do clube catalão na semifinal. O brasileiro terminou a sua participação na competição empatado com o guineano Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund.>