BRASILEIRÃO

Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado (10) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e promete duelo direto entre equipes que brigam nas primeiras posições da tabela.>

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo

Flamengo

Na terceira colocação do Brasileirão, com 14 pontos, o Rubro-Negro tenta reencontrar o caminho das vitórias após tropeços recentes. A equipe comandada por Filipe Luís vem de empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores, e derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Para o duelo, o treinador não poderá contar com o meia De la Cruz, suspenso.>