LIGA DOS CAMPEÕES

Flick pede para Barcelona esquecer passado ruim contra Bayern: 'Não mudaremos a forma de jogar'

Em 2020, Barça levou 8x2 do Bayern de Flick

Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 17:53

Hansi Flick colocou o Barcelona entre as equipes favoritas para erguer o título Crédito: Divulgação/Barcelona

O Bayern de Munique é um time de lembranças ruins ao Barcelona na Liga dos Campeões. Sobretudo quando era dirigido por Hansi Flick, agora seu comandante. O time catalão chegou a sofrer humilhantes 8 a 2 em sua casa nas quartas de 2020. Na história da competição são 10 derrotas em 13 jogos (ganhou duas e empatou a outra). Perdendo as últimas seis, tentará uma redenção nesta quarta-feira e o treinador garante que o time não mudará sua postura ofensiva em campo.

Barcelona e Bayern caíram no mesmo grupo nas últimas duas edições o os alemães venceram todas, com impressionantes 11 gols anotados e nenhum sofrido. A expectativa de Hansi Flick é que esse incômodo tabu chegue ao fim no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela terceira rodada da atual edição, nesta quarta.

"O Bayern é um time de primeira classe, com excelentes jogadores, muito dominantes e com muita posse de bola. Mas meus jogadores estão muito prontos e realmente ansiosos por este jogo", afirmou Flick. "É um jogo difícil para nós, mas tentaremos fazer todo o possível. Não mudaremos nossa maneira de jogar. Tentaremos jogar fundo, pressionar com e sem a bola e tentar não cometer muitos erros. Evidentemente não vamos ganhar todos os jogos, mas o que faremos é sempre dar o melhor de nós mesmos para alcançar o sucesso."

O treinador alemão pediu que o time esqueça os recentes tropeços e repita o desempenho que o coloca na liderança do Campeonato Espanhol. "Temos que deixar o passado para trás", pediu. "Não podemos mudar isso, mas podemos influenciar o que acontece na quarta-feira. Temos que dar o nosso melhor e vencer o Bayern de Munique", bradou Flick, sem esconder seu apreço pelo clube alemão.

"O Bayern é um clube muito importante para mim, mas agora sou treinador do Barça e estou muito feliz por estar aqui. Estou vivendo um novo capítulo maravilhoso na minha vida, e sinto que os fãs estão compartilhando essa paixão comigo", celebrou. "Isso é muito bom, mas também faz você se sentir obrigado a dar tudo. É assim que queremos entrar neste jogo e em todos os que virão depois. Como um time, temos que trabalhar duro para retribuir o amor que recebemos. E, acima de tudo, olhar para o futuro."