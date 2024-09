FUTEBOL

Flick vê Barcelona entre favoritos na Liga dos Campeões: 'Podemos ganhá-la e estamos prontos'

Não faz muito tempo, o Barcelona levou 3 a 0 do Mônaco na tradicional disputa do Troféu Joan Gamper, na Catalunha. Nesta quinta-feira (19), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez na França, pela estreia da Liga dos Campeões, e o técnico Hansi Flick não apenas vê a equipe espanhola forte na disputa, como a coloca entre as favoritas para erguer o título.