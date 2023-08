Renato Paiva lamentou mais uma derrota do Bahia no Brasileirão. Crédito: Bruno Queiroz/ EC Bahia

O Bahia viveu um roteiro já conhecido dos tricolores durante o confronto com o Atlético-MG, na manhã deste domingo (13), no Mineirão. O time viveu bons momentos durante a partida, não matou as chances no ataque, vacilou na defesa e saiu de campo derrotado por 1x0.



Ao fim do jogo, Renato Paiva analisou o desempenho do Esquadrão. Para ele, mais uma vez a sua equipe foi penalizada pelo “detalhe”. O Bahia fechou o turno com nove derrotas em 19 jogos e pode entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.

“Falar do jogo, acho que é uma história que se repete, estamos insatisfeitos com o resultado em relação ao que fizemos. Fomos superiores em tudo, menos no gol. Outra vez uma derrota que é definida no detalhe. Acho que a equipe fez um jogo de grande qualidade contra um adversário muito difícil. Foram 30 minutos brilhantes da nossa parte, tivemos 15 finalizações, sete no gol, e não tivemos o gol. Controlamos defensivamente durante quase todo o jogo o que era jogada ofensiva do adversário”, iniciou Paiva.

“As jogadas de perigo são, na maior parte, transição em jogada de perda de bola nossa que ativam o trio de atacantes, que tem extrema qualidade. Basicamente nos últimos 10 minutos perdemos um pouco, deixamos de fazer o que fizemos, e depois, na segunda parte, em um bola longa não fechamos o espaço e fomos penalizados com o gol. Depois corremos atrás, tivemos uma grande chance com Thaciano e Everaldo, não conseguimos, nos detalhes outra vez, fazer o gol. Fico insatisfeito com o resultado. Não somamos pontos fazendo um jogo de caráter”, completou.

Ainda de acordo com Renato Paiva, depois de sofrer o gol o Bahia partiu em busca do empate, mas o Atlético-MG se fechou e o time baiano não conseguiu criar tantas chances como no primeiro tempo. As mudanças realizadas pelo treinador não surtiram efeito.

“Depois do gol o Atlético entrou naquilo que está confortável. Tem o jogo a favor, três setas no ataque, um jogador como Hulk que fica com a bola e ativa os contra-ataques. Nós queríamos atacar com a linha alta para fazer triangulações e chegar na área. O jogo muda depois do gol pois de fato o adversário, ativando os jogadores da frente, ganhou velocidade. O cansaço foi se acumulando e fomos penalizados”, explicou.

Questionado sobre ter feito as primeiras alterações apenas aos 28 minutos do segundo tempo, Renato Paiva afirmou que entendeu que os atletas que estavam em campo faziam uma boa partida e poderiam chegar ao empate.

“Tomar o gol não significa que as coisas estão mal. Tomamos o gol na chegada do adversário, estávamos bem outra vez no segundo tempo, tivemos várias situações em que falhamos no último passe. Eu faço as modificações por cansaço, por falta de rendimento ou por cartões amarelos. Senti que naquele momento os jogadores que estavam me davam maior garantia, depois senti o cansaço e quis arriscar. O Rafael [Ratão] estava com câimbras. Eu já fiz substituições aos 30, aos 35 minutos. Não há um timing. Faço as substituições analisando o rendimento da equipe”, disse.

MUDANÇA NA DEFESA

Renato Paiva também falou sobre a opção pela dupla de zaga. Desde o jogo contra o América-MG, Gabriel Xavier perdeu o posto de titular para Vitor Hugo. O defensor teve participação direta no gol atleticano, já que não conseguiu cortar o passe de Hulk e deixou Paulinho de cara com o gol.

“Critério de experiência e qualidade. É um zagueiro que vem da Europa, queríamos muito o Vitor [Hugo]. Ele chegou em uma adaptação difícil, com problema do falecimento da mãe. A partir de algum momento entendemos que Vitor com Kanu faz uma dupla experiente, e nós nesse momento que estamos na classificação precisamos de experiência. Não invalidando o crescimento do Gabriel Xavier. O David e o Marcos Victor também estão treinando bem. Temos seis zagueiros de qualidade, mas só jogam dois”, afirmou.