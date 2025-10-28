TÊNIS

Fonseca sofre, mas derrota Shapovalov de virada e estreia com vitória no Masters de Paris

Esta foi a segunda vitória sobre o rival canadense

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:45

Embalado pela conquista do ATP 500 da Basileia no último final de semana, o brasileiro João Fonseca iniciou a sua campanha no Masters 1000 de Paris cumprindo a expectativa em torno da sua boa fase. O tenista de 19 anos venceu Denis Shapovalov por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h04, nesta terça-feira e avançou no torneio. O confronto ganhou contornos de dramaticidade no final. No set decisivo, o carioca precisou de atendimento médico por causa de dores nas costas e na perna esquerda e recebeu massagem à beira da quadra.

Esta foi a segunda vitória sobre o rival canadense (a primeira foi na última sexta-feira, pelo ATP 500). Na próxima rodada do torneio parisiense, o carioca encara Karen Khachanov (14º do mundo), que superou Ethan Quinn.

Atual 28º do mundo, Fonseca tem a chance de avançar mais posições na lista da ATP se fizer uma boa campanha na França. O Masters de Paris é o último torneio de 1000 pontos da atual temporada do circuito internacional.

No início do ano, o jovem tenista ocupava o 145º lugar da ATP. Ainda era promessa do tênis mundial. Dez meses depois, subiu mais de 100 posições, alcançando o 28º posto.

Na partida, o primeiro set começou tendo o equilíbrio como principal marca da partida. Os dois competidores confirmaram os seus saques com João Fonseca tendo mais facilidade para definir os pontos. No sétimo game, Shapovalov chegou a cometer duas duplas faltas, mas se recuperou e manteve a vantagem de 4 a 3.

Com poucos erros e muita potência no saque, a primeira parcial foi realmente decidida nos detalhes. Com 6 a 5 a seu favor, Shapolov aproveitou um momento de descuido de Fonseca, definiu o 12º game e abriu vantagem de 1 a 0 em sets.

Na volta à quadra, Fonseca tratou de reagir rápido. Conseguiu quebrar o serviço do adversário canadense logo no primeiro game, confirmou o seu saque na sequência e abriu importante vantagem de 2 a 0 na segunda parcial.

Contando com uma boa variação de golpes, João Fonseca voltou a quebrar o serviço de seu oponente no sétimo game. A partir daí, o set ganhou emoção. Shapovalov, devolveu a quebra, confirmou seu saque e diminuiu a desvantagem para 5 a 4. Apesar da pressão imposta pela reação do canadense, o brasileiro confirmou a vitória no décimo game, fechou em 6 a 4 e forçou a realização do set decisivo ao empatar o duelo.

A exemplo da segunda parcial, o terceiro e decisivo set mostrou um João Fonseca bem mais ligado na partida do que o seu rival. Com excelente mobilidade e esbanjando confiança, o tenista carioca obteve uma quebra logo de cara, confirmou seu saque e abriu 2 a 0.

Em uma batalha que superou as duas horas, Fonseca deu sinais de desgaste no início do terceiro set. No sexto game, ele precisou ser assistido à beira da quadra por causa de dores nas costas e na perna esquerda. A parada, porém, não influenciou na performance do brasileiro, que confirmou seu serviço e abriu 4 a 2 no terceiro set.