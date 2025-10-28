Acesse sua conta
Jogador do Corinthians se manifesta após polêmica com foto de mulher na praia em Salvador

Memphis Depay foi acusado de assédio e objetificação por conta de publicação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:39

Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Sem mencionar diretamente a gravação que provocou o debate, Memphis Depay retornou às redes sociais nesta segunda-feira (27) para mandar um recado aos seguidores. O jogador deixou claro que o perfil alternativo que possui no Instagram não é espaço para conversas sobre futebol. “Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians, aos 31 anos.

A manifestação veio após a repercussão negativa de uma publicação feita por ele no sábado (25), em Salvador. No vídeo, o atleta aproxima a câmera dos glúteos de uma mulher que aparece de biquíni, de costas, enquanto estava em um cenário de praia na capital baiana. A identidade dela não é conhecida. Na legenda, o jogador escreveu “Obrigado, Salvador”, mensagem que acabou sendo interpretada por muitos como objetificação da figura feminina.

O conteúdo viralizou e gerou uma onda de críticas, com internautas questionando se havia consentimento para a exposição da imagem. Houve quem pedisse a exclusão imediata da postagem. “Meu mano, aqui não é baderna, apaga essa porcaria”, escreveu um seguidor.

Outros consideraram o comportamento do atleta “desrespeitoso e sem noção” e cobraram: “Deveria ter mais respeito.” Apesar da repercussão, Depay ainda mantém o vídeo no seu perfil.

