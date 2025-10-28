FUTEBOL

Juiz policial saca arma em briga após clássico no Rio Grande do Sul

Na súmula da partida, o juiz principal, Rodrigo Brand da Silva, relatou todo o episódio

Estadão

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:42

Quarto árbitro sacou arma Crédito: Reprodução

Agressões e até uma arma sacada pelo quarto árbitro marcaram o clássico entre Riograndense e São Paulo de Rio Grande pelo Gauchão Série B, equivalente à terceira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Rodrigo Garcia, quarto árbitro do duelo, que terminou com vitória do Rio Grande, por 1 a 0, chegou a sacar uma pistola no estacionamento do Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande. Além de ser árbitro, ele também é policial militar.

O Estadão tentou contato com a Federação Gaúcha de Futebol, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Se houver, o texto será atualizado.

Na súmula da partida, o juiz principal, Rodrigo Brand da Silva, relatou todo o episódio. Apesar da confusão no pós-jogo, não houve relatos de briga na súmula durante os 90 minutos.

Segundo o documento, o assistente Leirson Peng Martins teria sido agredido, com chutes e socos no chão, na saída da equipe de arbitragem do estádio. Na sequência, o quarto árbitro, Rodrigo Garcia, teria intervindo e dado voz de prisão ao grupo que estaria agredindo Martins, os quais fugiram. Ainda segundo a súmula, um boletim de ocorrência foi registrado.

"Diante disso, a Brigada Militar retornou para realizar o procedimento de Registro de Ocorrência. Posterior, o arbitro Assistente, Leirson Peng Martins, foi encaminhado ao hospital para realizar exame de corpo de delito, haja vista, as lesões decorrentes da agressão", diz um trecho da súmula.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agressões e o exato momento em que o quarto árbitro saca a arma. Em um deles, também é possível ver Garcia chutando e correndo uma pessoa na área de estacionamento do estádio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul disse que o caso está sob apuração da Polícia Civil de Rio Grande.

Em conversa com o Estadão, Paulo André Neves, presidente do Riograndense, time da casa, disse que estava nos vestiários do quando a confusão começou. Ele explicou que houve uma discussão ao lado do estádio entre uma ambulante, que estava desmontado uma barraca de churrasquinhos, e o árbitro assistente. Quando chegou no local, Neves se deparou com o quarto árbitro armado e crianças chorando.

"Estávamos no vestiário pós-jogo conversando com atletas quando começou uma gritaria e sai para ver. Ao abrir o portão, vinha um rapaz com uma criança no colo e a arbitragem correndo atrás dele, um deles com pistola em punho. O que pude fazer foi tentar evitar algo pior que esse rapaz com a criança no colo fosse alcançado e acalmar os três, já que eu nem sabia o que estava ocorrendo. Automaticamente, tínhamos que proteger a criança. Graças a Deus, os três se acalmaram e ambos os iniciantes do evento foram para a delegacia, juntamente com o quarto árbitro que estava com a arma. Nosso posicionamento passado imediatamente para a FGF via telefone e posteriormente por e-mail foi de preocupação, tristeza e repúdio", disse o presidente do Riograndense.