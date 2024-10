BUSCA PELA LIBERTA

Fora de casa, Bahia encara o Vasco em confronto direto pelo G6 do Brasileirão

Esquadrão entra em campo nesta segunda-feira (28), às 21h, em São Januário

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 05:00

Bahia enfrenta o Vasco em confronto direto por um lugar na zona da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia tem um novo confronto direto pela frente no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (28), o Esquadrão encara o Vasco, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro, e busca dar um passo importante rumo à uma vaga na Libertadores.

Tricolores e alvinegros estão separados por apenas seis pontos na tabela de classificação. Por isso, vencer fora de casa será fundamental para o time baiano não apenas somar pontos valiosos, mas deixar o rival para trás.

Entre as armas para levar a melhor no Rio de Janeiro, o Esquadrão aposta no aspecto físico. O time teve pouco mais de uma semana de preparação para o duelo, enquanto os vascaínos jogaram contra o Cuiabá, na última quinta-feira, em partida atrasada. Para o lateral Santiago Arias, no entanto, o fato de chegar mais descansado ao jogo só valerá a pena se o tricolor fizer a sua parte em campo.

“Não sei sobre outra equipe, mas nós estamos focados em sempre fazer o melhor, é normal que às vezes a gente não consiga, pois enfrentamos equipes fortes, equipes grandes que trabalham para isso. Agora eles [Vasco] chegam com um pouco mais de minutos, mas, em outro momento, a gente também teve jogos em sequência e conseguimos ganhar. Acho que não muda muito, vai depender de nós”, avaliou o colombiano.

Arias, aliás, é uma das novidades do Esquadrão para o confronto. O lateral está de volta após cumprir suspensão no empate por 1x1 com o Cruzeiro, no Mineirão. Ele vai entrar no lugar de Gilberto. Caio Alexandre também retorna e formará o meio-campo titular, com Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly.

A principal dúvida da equipe está no ataque. Biel deixou boa impressão na última partida e disputa um lugar entre os titulares. O principal alvo para deixar o time é o meia-atacante Thaciano. Artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols, ele vive uma seca e não balança as redes há nove partidas.

Ademir e Luciano Rodríguez também correm por fora. Rogério Ceni chegou a deixar aberta a possibilidade de fazer mudanças, mas só vai confirmar qualquer tipo de alteração minutos antes do início do embate. Independente dos escolhidos, Arias garante que o Esquadrão estará pronto para fazer um bom jogo.

“Sempre há seriedade de ir para o campo e enfrentar qualquer um. A gente sempre tenta fazer o nosso jogo, cumprir o plano do treinador, independente de quem seja o adversário. Temos que mostrar a mesma energia, a mesma vontade”, afirmou.

DESFALCADO

Enquanto o Bahia tem retornos importantes, no Vasco, a dor de cabeça é pela perda de uma das principais peças do time. O centroavante Vegetti recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e está fora. O argentino é o artilheiro cruz-maltino na temporada, com 20 gols, 13 a mais do que o também atacante David, na segunda colocação.