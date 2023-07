Vitória perde do Juventude fora de casa e pode deixar G4

Welder ganhou vaga no onze inicial diante do Juventude. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Longe de Salvador, o Vitória deixou escapar a chance de depender apenas de si para se garantir no G4 da Série B por mais uma rodada. Diante do Juventude neste domingo (2), o rubro-negro não fez uma grande apresentação e foi derrotado por 1x0 para a equipe gaúcha.



O gol foi marcado na segunda etapa pelo veterano meia Nenê. O resultado manteve o Leão com os mesmos 28 pontos conquistados, mas agora na 4ª posição. A vaga é ameaçada pelo Sport, que joga contra o Ceará neste domingo, e o Novorizontino, atual 3º colocado, pode aumentar a distância para o Vitória caso vença o duelo contra a Ponte Preta. O próximo duelo rubro-negro será diante do atual líder Vila Nova, que tem 31 pontos. O jogo acontecerá no Barradão, na próxima segunda-feira (10), às 20h.

O placar de vitória mínima para o Juventude saiu após uma superioridade da equipe comandada por Thiago Carpini ao longo dos 90 minutos. Essa foi a sexta derrota do Vitória na competição, sendo que em quatro delas, incluindo a partida deste fim de semana, aconteceu com o ataque rubro-negro passando em branco.

O ataque, aliás, foi um dos setores que passou por alterações do treinador Léo Condé antes da bola rolar. Tréllez, que vinha de sequência ruim como titular, deu lugar a Welder, que marcou o gol da virada contra o Sampaio Corrêa na rodada anterior, mas não conseguiu superar a boa marcação do jaconero e não teve chance clara enquanto esteve em campo. A entrada do colombiano foi uma das escolhas feitas por Condé no segundo tempo. O camisa 22 também não se saiu bem e foi anulado pela marcação.

As outras mudanças vieram na zaga e no meio-campo. Suspenso pelo terceiro amarelo, o zagueiro Wagner Leonardo não atuou e viu João Victor assumir sua vaga. Mas o setor ainda foi completado com Yan Souto, já que o técnico do Leão optou por um time com uma linha de três zagueiros. Essa estratégia já havia sido adotada em outras partidas fora de casa nesta campanha da Série B.

Com a linha de defesa mais preenchida, o meio-campo perdeu uma peça. O volante Rodrigo Andrade também estava suspenso pelo cartão amarelo e o setor foi formado por Gegê e Giovanni Augusto, que recebiam o apoio de Felipe Vieira e Zeca como laterais mais avançados. No restante do ataque, Osvaldo e Wellington Nem atuaram pelas pontas.

Pressão controlada

A escolha de Condé por um meio menos preenchido e uma aposta nas jogadas de contra-ataque em velocidade pelas laterais deu ao Juventude espaço para criar por dentro. A etapa inicial não foi de grandes chances criadas nem pelos mandantes e nem pelo visitante, que entrou em campo com a quarta melhor campanha longe de seu mando. O resultado dessa dinâmica foi um primeiro tempo sem tantas emoções e com o Vitória conseguindo em uma única chance assustando o goleiro Thiago Couto.

Em lance de desatenção da defesa gaúcha, Welder ficou com a bola pela direita e na segunda tentativa de cruzamento achou Osvaldo do lado esquerdo de campo sozinho. O camisa 11 bateu de primeira rasteiro, mas ela ficou nas mãos do goleiro do Juventude. Do outro lado, a chance mais próxima de abrir o placar saiu dos pés do próprio Nenê, que em cobrança de escanteio tentou gol olímpico e assustou Lucas Arcanjo, que deu um sono na bola e mandou para longe.

Antes do apito para o intervalo, o jogo ficou ainda igualado, mas com mais velocidade dos dois lados e tentativas de jogadas pelos lados de campo. Osvaldo e Wellington Nem conseguiam ter boa dinâmica de troca de lados, quando trocavam da esquerda para a direita e vice-versa, para tentar confundir a defesa adversária. Na prática, a tática não funcionou como o esperado e Nem seguiu sem fazer uma boa partida no segundo tempo.

Vacilo custou caro

Com a mesma equipe, Léo Condé retornou para o segundo tempo e viu seu time ser ainda mais pressionado pelo Juventude. Com apenas quatro minutos o jaconero teve duas chances perigosas de abrir o placar, mas faltou o pé na forma e a bola passou longe da meta de Lucas Arcanjo nas duas oportunidades. Antes do gol dos gaúchos, Wellington Nem chegou a arriscar um chute forte da entrada da área, mas também não acertou a meta de Thiago Couto.

Pouco antes dos 20 minutos, uma saída de bola desatenta do Vitória custou o resultado final. João Victor saiu jogando de forma perigosa com Giovanni Augusto e o camisa 10 dominou, girou e deu o passe em cima de David. O atacante do Juventude que vinha sendo pressionado pela torcida pela má atuação, viu Nenê livre do outro lado da área e rolou para o meia apenas empurrar a bola na rede. 1x0 para o Juventude.

Daí em diante o Vitória até tentou reforçar o meio-campo com Léo Gomes e Diego Torres, que entraram nas vagas de Yan Souto e Giovanni Augusto, respectivamente. Zé Hugo também substituiu Wellington e o Leão passou a jogar com a linha de quatro na defesa e um meio-campo mais preenchido, como costuma fazer nos jogos dentro do Barradão. Mas as mudanças não aconteceram a tempo de mudar o panorama da partida.

Faltou inspiração e assertividade nas finalizações, que chegaram a assustar a torcida mandante, como em um cruzamento rasteiro de Pablo Diogo na frente do gol aos 41 da etapa final. Osvaldo não alcançou a bola por pouco. Mas a insistência do rubro-negro não foi o suficiente o time saiu derrotado do sul.

FICHA TÉCNICA - Juventude 1x0 Vitória (Série B – 14ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Pablo Diogo), Camutanga, Yan Souto (Léo Gomes), João Victor e Felipe Vieira; Gegê e Giovanni Augusto (Diego Torres); Osvaldo, Welder (Santiago Tréllez) e Wellington Nem (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel (Kelvyn); Jadson, Vini Paulista (Guilherme Gehring), Daniel Bolt e Nenê (Fernando Boldrin); Daniel Cruz (Ruan) e David (Vitor Gonçalves). Técnico: Thiago Carpini

Estádio: Alfredo Jacone, Caxias do Sul

Gol: Nenê, aos 18 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Felipe Vieira (Vitória) | Zé Marcos, Alan, Thiago Couto e Guilherme Gehring (Juventude)