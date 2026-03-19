Grêmio x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:00

Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodada Campeo Crédito: Victor Ferreira/ECV

Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Grêmio x Vitória ao vivo

A partida entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Relembre os ltimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória

Grêmio

O Grêmio vive boa fase e está invicto há três partidas no Brasileirão. A equipe ocupa a 8ª posição, com oito pontos, e vem de vitória sobre o Atlético-MG e empates contra Red Bull Bragantino e Chapecoense. Para o confronto, o técnico Luís Castro pode contar com o retorno de Marlon, que se recuperou de virose. Seguem fora Arthur, Gustavo Martins, João Pedro, Braithwaite e Villasanti, todos no departamento médico.

Vitória

O Vitória chega embalado após vencer o Atlético-MG na última rodada e empatar o clássico contra o Bahia. O Rubro-Negro ocupa a 13ª posição, com sete pontos. Erick e Caíque, que deixaram o último jogo com dores, estão recuperados e devem atuar. A novidade é o atacante Diego Tarzia, relacionado pela primeira vez. Seguem fora Claudinho, Edu, Dudu, Rúben Ismael, Marinho e Pedro Henrique, todos lesionados.

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque (Edenílson), Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Renato Kayzer e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Grêmio x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 7ª rodada
  • Data: Quinta-feira, 19 de março de 2026
  • Horário: 19h 
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem 

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

