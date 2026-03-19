PEDRA NO SAPATO

Vitória busca quebrar tabu de 10 anos contra o Grêmio para manter bom início no Brasileirão

Leão da Barra encara o IMortal nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:30

Vitória encara o Grêmio fora de casa Crédito: Victor Ferreira/ECV

Com sete pontos somados após cinco jogos disputados, o Vitória faz seu melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013. Porém, se quiser seguir evoluindo na temporada e permanecer longe da zona de rebaixamento, o Leão da Barra precisará quebrar um tabu de 10 anos na sequência do certame. Nesta quinta-feira (19), a equipe vai a Porto Alegre para encarar o Grêmio, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada, adversário que não vence como visitante desde 2016.

Foi na 10ª rodada da Série A de 2016, com gols de Kieza e Diego Renan, além de um gol contra de Victor Ramos, que o Rubro-Negro baiano derrotou o Imortal por 2x1 fora de casa. Desde então, foram cinco confrontos em terras gaúchas, com quatro vitórias do Tricolor e um empate.

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Para quebrar esse tabu, o volante Caíque, um dos mais experientes do elenco e que conhece bem o Grêmio e o futebol gaúcho após defender o Juventude nas últimas duas temporadas, já orientou os companheiros sobre o que será necessário para voltar com os três pontos na bagagem.

“Contra o Grêmio é preciso jogar firme. A escola gaúcha é assim, jogo físico, com muita disposição. Temos que ter concentração, vontade e aproveitar as oportunidades. Dentro da casa deles é difícil, com torcida apoiando e um time bem treinado. Precisamos defender bem, aproveitar as chances porque o Brasileirão é decidido em detalhes”, destacou o volante em entrevista coletiva.

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Na visão do camisa 95 rubro-negro, um fator que pode ajudar em um confronto tradicionalmente difícil fora de casa é o desgaste da equipe gaúcha. O Grêmio atuou na segunda-feira (16), fora de casa, contra a Chapecoense, enquanto o Leão jogou pela última vez no sábado (14), contra o Atlético-MG, no Barradão. Com dois dias a mais de descanso, o Vitória chega para a partida com as pernas mais frescas.

“Sabemos da qualidade do Grêmio, mas também sabemos da nossa. Eles vêm de um jogo pesado, com pouco descanso, e precisamos aproveitar. Temos qualidade para ir lá e ganhar. Se Deus quiser, trazer os três pontos e depois”, projetou Caíque.

Além do possível desgaste do adversário, o Vitória também tem boas notícias para tentar encerrar o jejum de 10 anos. Uma delas é o próprio Caíque, que foi substituído no intervalo da partida contra o Atlético-MG após sentir dores e era dúvida, mas se recuperou e está à disposição do técnico Jair Ventura. Ainda assim, sua presença entre os titulares não é garantida, já que o jovem Edenilson, que o substituiu diante do Galo, vem acumulando boas atuações e disputa a vaga.

“É um menino do bem, trabalhador, que se dedica no dia a dia. É uma alegria para nós e para o Vitória ter um jogador como o Edenilson , que quando entrou fez um belo trabalho. Isso é bom para todo mundo, bom para ele e bom para nós. Fico feliz pela evolução dele. Já tive a idade dele, já precisei ser provado como ele está sendo agora, e ele está dando conta do recado. É um moleque que escuta, tem a confiança do elenco e do Jair, e merece tudo o que está acontecendo na vida dele”, elogiou Caíque ao falar sobre o garoto da base.