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Vitória busca quebrar tabu de 10 anos contra o Grêmio para manter bom início no Brasileirão

Leão da Barra encara o IMortal nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:30

Vitória encara o Grêmio fora de casa
Vitória encara o Grêmio fora de casa Crédito: Victor Ferreira/ECV

Com sete pontos somados após cinco jogos disputados, o Vitória faz seu melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013. Porém, se quiser seguir evoluindo na temporada e permanecer longe da zona de rebaixamento, o Leão da Barra precisará quebrar um tabu de 10 anos na sequência do certame. Nesta quinta-feira (19), a equipe vai a Porto Alegre para encarar o Grêmio, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada, adversário que não vence como visitante desde 2016.

Foi na 10ª rodada da Série A de 2016, com gols de Kieza e Diego Renan, além de um gol contra de Victor Ramos, que o Rubro-Negro baiano derrotou o Imortal por 2x1 fora de casa. Desde então, foram cinco confrontos em terras gaúchas, com quatro vitórias do Tricolor e um empate.

Relembre os ltimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
1 de 6
Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória

Para quebrar esse tabu, o volante Caíque, um dos mais experientes do elenco e que conhece bem o Grêmio e o futebol gaúcho após defender o Juventude nas últimas duas temporadas, já orientou os companheiros sobre o que será necessário para voltar com os três pontos na bagagem.

“Contra o Grêmio é preciso jogar firme. A escola gaúcha é assim, jogo físico, com muita disposição. Temos que ter concentração, vontade e aproveitar as oportunidades. Dentro da casa deles é difícil, com torcida apoiando e um time bem treinado. Precisamos defender bem, aproveitar as chances porque o Brasileirão é decidido em detalhes”, destacou o volante em entrevista coletiva.

Jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada Campeoanto Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória

Na visão do camisa 95 rubro-negro, um fator que pode ajudar em um confronto tradicionalmente difícil fora de casa é o desgaste da equipe gaúcha. O Grêmio atuou na segunda-feira (16), fora de casa, contra a Chapecoense, enquanto o Leão jogou pela última vez no sábado (14), contra o Atlético-MG, no Barradão. Com dois dias a mais de descanso, o Vitória chega para a partida com as pernas mais frescas.

“Sabemos da qualidade do Grêmio, mas também sabemos da nossa. Eles vêm de um jogo pesado, com pouco descanso, e precisamos aproveitar. Temos qualidade para ir lá e ganhar. Se Deus quiser, trazer os três pontos e depois”, projetou Caíque.

Além do possível desgaste do adversário, o Vitória também tem boas notícias para tentar encerrar o jejum de 10 anos. Uma delas é o próprio Caíque, que foi substituído no intervalo da partida contra o Atlético-MG após sentir dores e era dúvida, mas se recuperou e está à disposição do técnico Jair Ventura. Ainda assim, sua presença entre os titulares não é garantida, já que o jovem Edenilson, que o substituiu diante do Galo, vem acumulando boas atuações e disputa a vaga.

“É um menino do bem, trabalhador, que se dedica no dia a dia. É uma alegria para nós e para o Vitória ter um jogador como o Edenilson , que quando entrou fez um belo trabalho. Isso é bom para todo mundo, bom para ele e bom para nós. Fico feliz pela evolução dele. Já tive a idade dele, já precisei ser provado como ele está sendo agora, e ele está dando conta do recado. É um moleque que escuta, tem a confiança do elenco e do Jair, e merece tudo o que está acontecendo na vida dele”, elogiou Caíque ao falar sobre o garoto da base.

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Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

Além da presença confirmada do volante, o Leão também deve contar com Erick, que deixou o jogo contra o Atlético-MG com dores, mas treinou normalmente e deve ser titular. O time ainda terá como novidade o atacante argentino Diego Tarzia, relacionado pela primeira vez e com chance de estrear pelo clube. Por outro lado, Claudinho, Edu, Dudu, Rúben Ismael, Marinho e Pedro Henrique seguem fora, todos em recuperação de lesão.

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Grêmio

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