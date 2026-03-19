Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com mudança no ataque e novidades no banco, Vitória está definido para enfrentar o Grêmio

Rubro-negro encarar o Tricolor na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:09

Time do Vitória
Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está definido para encarar o Grêmio logo mais, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da Série A. Buscando manter o bom momento no campeonato e quebrar um jejum de 10 anos sem vencer o Imortal, o técnico Jair Ventura manteve a base da equipe que derrotou o Atlético-MG na rodada passada e fez apenas uma mudança, por questão física.

Relembre os ltimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
1 de 6
Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodadaBrasileiro 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória

O treinador precisou tirar Marinho do time após o atacante se lesionar contra o Galo e promoveu o retorno de Erick à titularidade na ponta direita. Jair Ventura também optou por manter Caíque entre os titulares. O volante havia sido substituído no intervalo da última partida após sentir dores e chegou a ser dúvida para o confronto, enquanto o jovem Edenilson, que era cotado para começar jogando, fica como opção no banco.

Com isso, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Silva, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Martínez; Erick, Kayzer e Matheuzinho.

As principais novidades estão entre os reservas, com a presença de dois reforços recém-contratados. Anunciado nesta quarta-feira (18), o volante Zé Vitor já foi regularizado e está à disposição do técnico Jair Ventura. O atacante argentino Diego Tarzia, que vinha treinando com o elenco desde o início da semana, também foi relacionado pela primeira vez.

O time, no entanto, tem desfalques importantes. Além de Claudinho, Edu, Rúben Rodrigues, Dudu e Pedro Henrique, que já vinham fora, o Vitória também não conta com Marinho, lesionado na coxa na última partida, e com o lateral Matheus Silva, que sentiu a posterior da coxa na véspera do jogo e não viajou com a delegação.

LEIA MAIS 

Vitória busca quebrar tabu de 10 anos contra o Grêmio para manter bom início no Brasileirão

Grêmio x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Conselho do Vitória autoriza assinatura de contrato para modernização do Barradão

Vitória oficializa contratação de Zé Vitor, volante destaque da Portuguesa

Jogadores de Bahia e Vitória são convocados pela Seleção Brasileira para torneio na França

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Grêmio

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - ‘Precisamos encontrar um equilíbrio’, diz Jair após Vitória perder mais uma fora de casa

‘Precisamos encontrar um equilíbrio’, diz Jair após Vitória perder mais uma fora de casa
Imagem - Cacá analisa derrota do Vitória para o Grêmio: ‘Perdemos nos detalhes’

Cacá analisa derrota do Vitória para o Grêmio: ‘Perdemos nos detalhes’

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado
01

Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

Imagem - O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites
02

O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites

Imagem - Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar
03

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
04

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir