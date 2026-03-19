LEÃO ESCALADO

Com mudança no ataque e novidades no banco, Vitória está definido para enfrentar o Grêmio

Rubro-negro encarar o Tricolor na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:09

Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está definido para encarar o Grêmio logo mais, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da Série A. Buscando manter o bom momento no campeonato e quebrar um jejum de 10 anos sem vencer o Imortal, o técnico Jair Ventura manteve a base da equipe que derrotou o Atlético-MG na rodada passada e fez apenas uma mudança, por questão física.

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O treinador precisou tirar Marinho do time após o atacante se lesionar contra o Galo e promoveu o retorno de Erick à titularidade na ponta direita. Jair Ventura também optou por manter Caíque entre os titulares. O volante havia sido substituído no intervalo da última partida após sentir dores e chegou a ser dúvida para o confronto, enquanto o jovem Edenilson, que era cotado para começar jogando, fica como opção no banco.

Com isso, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Silva, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Martínez; Erick, Kayzer e Matheuzinho.

As principais novidades estão entre os reservas, com a presença de dois reforços recém-contratados. Anunciado nesta quarta-feira (18), o volante Zé Vitor já foi regularizado e está à disposição do técnico Jair Ventura. O atacante argentino Diego Tarzia, que vinha treinando com o elenco desde o início da semana, também foi relacionado pela primeira vez.