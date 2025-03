CADÊ ELES?

Fórmula 1 esnoba brasileiros em lista dos 20 melhores pilotos da história

Categoria publicou relação para comemorar 75 anos e 'esqueceu' Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi; Ayrton Senna foi a única exceção

A postagem traz 20 pilotos do passado e do presente, sem definir uma ordem específica. O tricampeão Nelson Piquet e o bicampeão Emerson Fittipaldi não aparecem na lista, assim como Rubens Barrichello e Felipe Massa - que, apesar de não terem sido campeões, foram dois dos principais pilotos de suas épocas.>

No caso de Senna, a F1 afirma que ele foi um dos “maiores de todos os tempos”, ressaltando não só os feitos do tricampeão, mas também as ações fora das pistas, incluindo o heroísmo ao salvar a vida do piloto Erik Comas (veja o texto completo abaixo) .>

"Durante dez anos na Fórmula 1, Ayrton Senna conquistou três títulos de pilotos, 41 vitórias e 65 pole positions. E apesar de sua vida ter sido interrompida tragicamente após o acidente fatal no Grand Prix de San Marino de 1994, o legado do brasileiro segue vivo. >

De sua reação passional ao vencer pela primeira vez na frente do público do seu país, à famosa rivalidade com Alain Prost e seu heroísmo fora das pistas para ajudar a salvar a vida do piloto Erik Comas, o tempo de Ayrton Senna no esporte deixou incontáveis memórias, que o tornaram um dos maiores de todos os tempos".>