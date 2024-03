NORDESTE

Fortaleza vence Retrô nos pênaltis e avança para a 3ª fase da Copa do Brasil

Além de garantir vaga na 3ª fase, o Leão do Pici embolsa mais R$ 2,2 milhões. Ao todo, o Fortaleza soma R$ 5,46 milhões em premiações na competição nacional

Publicado em 15 de março de 2024 às 06:49

Titi do Fortaleza Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Retrô-PE nos pênaltis nesta quinta-feira, 14, por 3 a 2, na Arena Castelão. No tempo normal, empate sem gols entre Leão e a Fênix de Camaragibe.Além de garantir vaga na 3ª fase, o Leão do Pici embolsa mais R$ 2,2 milhões. Ao todo, o Fortaleza soma R$ 5,46 milhões em premiações na competição nacional.

O jogo

Diante do Retrô, Juan Pablo Vojvoda mandou a campo uma equipe ofensiva, escalando quatro atacantes: Imanol Machuca, Yago Pikachu, Moisés e Juan Martín Lucero. O ponta-esquerda argentino tinha liberdade posicional, mas concentrava as ações no meio-campo, sendo responsável, ao lado de Kauan Rodrigues, por armar a fase ofensiva do Fortaleza.

O time cearense controlou a posse de bola, mas tinha dificuldade para concluir as jogadas construídas. Ou seja, pecava na tomada de decisão, seja no toque final ou no arremate a gol.

As principais chances do Leão do Pici vieram após os 25 minutos do 1º tempo. Moisés, posicionado na ponta-esquerda, teve três oportunidade: em duas parou no goleiro Paulo Ricardo e uma mandou para fora. O camisa 21 foi o principal jogador de ataque do Fortaleza na etapa inicial, com muitas trocas de posição com Machuca, caindo também por dentro, sobretudo quando queria disputar com a marcação adversária na individualidade.

A equipe pernambucana criou as melhores chances da partida antes da metade do 1º tempo, principalmente com arremates de média-longa distância com Radsley. Aos 10 e aos 18, o meio-campista parou nas defesas de João Ricardo.

Retrô concentrava as jogadas de ataque no lado esquerdo, com Fernandinho tendo liberdade para flutuar. Leonan contribuía com chegadas em profundidade. Porém, após o Fortaleza conseguir assumir o controle da partida, a equipe se armou para aproveitar as transições ofensivas e não conseguiu mais criar chances de perigo.

No 2º tempo, o Fortaleza, que encontrava dificuldades para infiltrar na defesa do Retrô, diminuiu o ritmo ofensivo e passou a trocar passes, sem objetividade, no meio-campo. Sem conseguir ter ofensividade, Vojvoda promoveu mudanças no time, colocando Calebe, Marinho e Pedro Rocha nas vagas de Kauan Rodrigues, Pikachu e Moisés.

Antes de deixar o campo, Pikachu criou uma oportunidade logo no início da etapa final, acionando Lucero na pequena área, mas a defesa pernambucana cortou. Aos 18 minutos, Zé Welison arriscou de longe, mas mandou por cima da meta adversária.

O Retrô, por sua vez, abdicou da partida. A equipe de Roberto Fernandes optava por não acelerar o confronto, quando tinha oportunidade de realizar transições. O único arremate no 2º tempo aconteceu aos 21 minutos com Radsley em mais uma tentativa de média-longa distância. Defensivamente, porém, o time conseguiu ter desempenho satisfatório, conseguindo neutralizar as ações ofensivas do Fortaleza em campo.

Na reta final da partida, Calebe e Lucero tiveram duas oportunidades: na primeira, o camisa 10 parou no goleiro Paulo Ricardo. Na sequência, o centroavante cabeceou à esquerda da meta do Retrô.

Aos 40, mais uma chance de conquistar a classificação no tempo normal: Kervin driblou a marcação e acionou Lucero, que finalizou para fora. No lance seguinte, Calebe fintou a defesa e finalizou no ângulo de Paulo Ricardo, mas o arqueiro do Retrô, com as pontas do dedo, fez a defesa.

Penalidades

Fernandinho (Retrô) — Perdeu

Calebe (Fortaleza) — Perdeu

Renato (Retrô) — Perdeu

Juan Martín Lucero (Fortaleza) — Perdeu

Edson Lucas (Retrô) — Gol

Kervin Andrade (Fortaleza) — Gol

Luisinho (Retrô) — Perdeu

Zé Welison (Fortaleza) — Gol

Giva (Retrô) — Gol