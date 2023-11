Fotógrafo do Vitória é xingado e cuspido por torcedores do Chapecoense

O fotógrafo do Vitória Victor Ferreira foi alvo de insultos racistas e cusparadas durante a partida do clube contra o Chapecoense, nesse sábado (25). O jogo aconteceu na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.



O Vitória emitiu uma nota de repúdio pela ação dos torcedores do Chapecoense. "O Esporte Clube Vitória vem a público veementemente os insultos racistas e xenofóbicos que foram dirigidos para o nosso fotógrafo Victor Ferreira", diz um trecho da nota.