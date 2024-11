FLAMENGO

Gabigol dobrará salário e poderá se tornar o jogador mais bem pago do futebol brasileiro

A nova contratação do Cruzeiro deve superar o valor pago pelo Corinthians a Memphis Depay

Marina Branco

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 13:47

Gabigol no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF / Divulgação

Não é novidade que Gabigol vinha buscando uma valorização financeira em suas negociações de renovação com o Flamengo, que culminaram na contratação do atacante pelo Cruzeiro. No novo clube, ele receberá duas vezes o salário que tinha no rubro-negro, podendo superar Memphis Depay como o jogador mais bem pago do futebol brasileiro.

Contratado por quatro anos no Cruzeiro a partir de 2025, Gabriel Barbosa trocou seu salário de R$1,45 milhão no Flamengo por um valor próximo a R$3 milhões, incluindo diluídos ganhos além do valor fixo. Todos os meses, Gabigol receberá o equivalente a seus direitos de imagem e direitos econômicos, que seriam do jogador após o final do contrato com o Flamengo.

Com isso, o ex-Flamengo se tornará o jogador mais bem pago do Cruzeiro, posto que antes pertencia a Matheus Pereira. Já em âmbito nacional, Gabigol poderá destronar Memphis como maior salário em um clube brasileiro, previsto em contrato para R$70 milhões em 28 meses, ou cerca de R$2,5 milhões por mês.