Gabriel Magalhães e André dizem que desafio na seleção é aplicar ideias de Dorival rapidamente

A vitória sobre os equatorianos levou a seleção à quarta posição na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Publicado em 8 de setembro de 2024

"Temos que fazer ajustes rápidos", afirmou Gabriel Magalhães em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Titulares do Brasil na vitória contra o Equador por 1 a 0 na sexta-feira, o zagueiro Gabriel Guimarães e o volante André dizem que o desafio dos jogadores da seleção é assimilar rápido as ideias do técnico Dorival Júnior e colocá-las em prática em campo.

"É um tempo curto, temos que fazer ajustes rápidos, mas nós já temos em mente o que o professor quer", afirmou Gabriel Magalhães em entrevista coletiva neste domingo em Curitiba, onde a seleção brasileira se prepara para enfrentar os paraguaios. O jogador do Arsenal acrescentou que por ser o início de um novo trabalho o grupo da seleção ainda sofre com altos e baixos.

Recém-transferido para o inglês Wolverhampton, André concorda com o companheiro de seleção e disse algumas ideias de Dorival procuram deixar a equipe mais ofensiva. "Ele trabalha a posse de bola no ataque, mas com respaldo para atacar mais defendendo."

O volante falou da diferença de filosofia de jogo do treinador atual da seleção com a do antecessor, Fernando Diniz, com quem também trabalhou no Fluminense. "É quase tudo diferente. Precisamos nos adaptar com jogo mais posicional que ele pede. Temos que assimilar rápido o que ele está pedindo e aplicar em campo."