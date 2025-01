ACIDENTE

Garro, do Corinthians, bate em moto e motociclista falece

O acidente aconteceu no aniversário do jogador, que foi à delegacia e segue sob julgamento

Marina Branco

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 12:48

Rodrigo Garro, do Corinthians Crédito: Reprodução I Instagram

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, se envolveu em um acidente com um motociclista em La Pampa, na Argentina, na manhã deste sábado (4), aniversário do jogador. A vítima acabou falecendo, e o camisa 10 foi direto à delegacia prestar depoimento às autoridades.

Garro já foi liberado, e está em casa com a família. O Corinthians foi notificado e entrou em contato com o jogador, que está passando férias na Argentina. O atleta seguirá detido no país até que os peritos definal o que aconteceu na ocorrência, e determinem se Garro é ou não culpado.

O que aconteceu

O carro que Garro dirigia colidiu com uma moto, resultando na morte do motociclista. O jogador e seu acompanhante não sofreram nenhum ferimento, de acordo com o Diário Olé. O acidente aconteceu por volta das cinco da manhã. A vítima é Nicolás Chiaraviglio, um homem de 30 anos que dirigia uma Guerreri Trio 110 cc, segundo o portal Clarín.