Gnabry sofre lesão no tendão e desfalca o Bayern de Munique

Ainda sob o efeito da goleada de 5 a 1, sofrida para o Eintracht Frankfurt no sábado, pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vai ter de superar um outro problema: o atacante Gnabry sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor e não deve mais jogar este ano pela equipe.



O clube fez uma postagem comunicando a contusão do atleta nas redes sociais. O atacante entrou no segundo tempo do duelo com o Frankfurt, quando a equipe já perdia a partida por 4 a 1. Ele ficou cinco minutos em campo e teve de ser substituído.

Fora do compromisso desta terça-feira, contra o Manchester United, em jogo válido pela Liga dos Campeões, Gnabry também deve desfalcar a equipe nos duelos diante do Stuttgart, no dia 17, e contra o Wolfsburg, três dias depois.

O ano de 2023 vem sendo marcado por um período difícil para Gnabry, no que diz respeito às contusões. Antes de se machucar na partida com o Frankfurt, ele teve uma lesão no quadril e também fraturou o braço.