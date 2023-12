A goleira de futsal Jhennifer Oliveira, que atuava no Rodiles, da Espanha, morreu na última sexta-feira (15). A brasileira tratava um tumor no cérebro. Em 2018, ela foi uma das indicadas ao prêmio de melhor do mundo, ficando na quarta colocação.



Jhennifer tinha 26 anos e era natural de Ponta Grossa, no Paraná. Revelada pelo São José, ela foi campeã Sul-Americana, no Chile, com a Seleção Brasileira sub-20, em 2017.



Em 2020 a goleira foi contratada pelo Rodiles, clube espanhol que disputa a segunda divisão do futebol no país. Em fevereiro deste ano, a brasileira deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer.