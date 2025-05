SERÁ QUE ACERTAM?

Bahia x Botafogo: ChatGPT e Meta AI preveem resultado do jogo do Brasileirão

O CORREIO pediu para as inteligências artificiais entrarem na brincadeira e palpitarem sobre o resultado da partida

O Bahia recebe o Botafogo, neste sábado (3), de olho no terceiro triunfo seguido pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 7ª rodada da competição, está marcada para 21h, na Arena Fonte Nova. Antes de a bola rolar, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA palpitarem sobre qual será o resultado do jogo.>

As inteligências artificiais fizeram chutes bem diferentes e discordaram sobre quem será o vencedor do confronto. Para o ChatGPT, o Esquadrão vai mostrar sua força em casa e sair com o triunfo por 2x1. "O Bahia, em 7º, enfrenta o Botafogo, 8º colocado. Jogando em casa e com bom momento, o Bahia é favorito", afirmou.>