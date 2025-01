LUTO

Goleiro de 16 anos morre após defender pênalti com o peito

Edson Lopes Gama chegou a ser levado para hospital, mas não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:02

Edson Lopes Gama morreu após bolada no peito Crédito: Reprodução/X

Um jogador de 16 anos morreu após defender um pênalti durante treino com seu time amador em Maués, no Amazonas. Edson Lopes Gama estava na posição de goleiro quando usou o próprio peito para impedir um gol rival. Após o impacto, o adolescente caiu no chão, com dores.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 6 de janeiro. O jovem recebeu impacto direto da bola entre a região do esterno e o diafragma e, em seguida, foi socorrido pelos pais, que o levaram para o Hospital de Maués. No entanto, a viagem de carro por estradas rurais durou 11 horas, e Edson já chegou sem vida.

O adolescente não tinha histórico de doença cardíaca. No funeral, os familiares usaram a camisa do Grêmio, time do coração do jogador.