CONTA DESATIVADA

Goleiro de 'Esquadrão de Aço' é vítima de ataques em redes sociais após falha

Conta pessoal do jogador é desativada e clube retira uma das postagens do ar: “Apoiar o jogador”

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2025 às 20:33

Diego Vítor foi vítima de ataques em publicações em sua conta pessoal após erro contra o Grêmio Crédito: Reprodução/Instagram

O goleiro do Athletic Diego Vítor foi vítima de ataques em publicações na conta pessoal e nas plataformas oficiais do clube mineiro após sofrer um gol do meio de campo na eliminação do Esquadrão de Aço para o Grêmio na Copa do Brasil. A conta pessoal do goleiro foi desativada.>

A enxurrada de críticas e insultos ao atleta na internet fez com que o Athletic excluísse pelo menos uma das publicações com fotos de Diego Vítor. Ao ge, o Athletic informou que o momento é de dar apoio ao atleta. O clube confirmou a exclusão de uma das postagens em razão do número e do teor das mensagens direcionadas a Diego Vítor.>