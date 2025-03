SAIBA MOTIVO

Casimiro revela que Vini Jr se recusou a comer com ele em restaurante em Madri

O influenciador digital Casimiro Miguel relatou a surpresa durante férias em Madri

O influenciador digital Casimiro Miguel relatou uma surpresa ao sair com Vini Júnior para jantar suas férias em Madri. Segundo o dono da Cazé TV, os dois foram até um restaurante de luxo em Madri, mas o craque brasileiro se recusou a comer. O motivo teria sido a dieta super restritiva do atleta. >

"Fomos em um restaurante e ele não comeu. Eu questionei porque então ele tinha me convidado para jantar se não iria comer e ele me respondeu que já tinha comido em casa devido às restrições da sua dieta", revelou Casimiro durante transmissão ao vivo.>

Vinícius Júnior e Casimiro são amigos desde quando o jogador atuava pelo Flamengo, no Brasil. O apresentador fez uma das primeiras entrevistas longas de Vini e, a partir deste episódio, a amizade entre os dois só cresceu.>

Cazé virou figurinha carimbada nos famosos leilões de Vini. O jogador visitou a casa do jornalista no Rio de Janeiro e o contrário aconteceu na recente visita de Casimiro a Madri. O influenciador acompanhou diversos treinos do Real Madrid. >