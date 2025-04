CONQUISTA

Goleiro do Bahia comemora vaga do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Arqueiro é um dos destaques da Seleção no Sul-Americano da categoria

Publicado em 9 de abril de 2025 às 14:59

Arthur Jampa, goleiro do Bahia Crédito: Divulgação

A seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro. O Brasil derrotou o Equador por 3 a 2 no último sábado para confirmar a vaga no Mundial e também, nas semifinais do Sul-Americano da categoria. Um dos destaques da equipe na competição é o goleiro Arthur Jampa, cria das categorias de base do Bahia.>

O camisa 1 da seleção brasileira celebrou a conquista da vaga do Brasil no Mundial, e elogiou o trabalho de todo o grupo e comissão técnica. “Fico muito feliz com essa nossa classificação e de cumprirmos o nosso objetivo. Desde que chegamos aqui, sabíamos que essa era a nossa primeira meta, e trabalhamos muito, jogo a jogo, e graças a Deus conseguimos confirmar a nossa vaga”, disse Jampa.>

Além disso, o goleiro do Bahia projetou a disputa das fases finais do Sul-Americano, e destacou a busca do Brasil pelo título. “Sabemos que o torneio ainda não terminou, e vamos trabalhar muito forte em busca do título da competição. Nas semifinais, qualquer erro pode custar caro, em uma partida só, mas confio muito na nossa equipe, e não há dúvidas que vamos entrar com toda a força para buscarmos mais um troféu para o Brasil”, completou.>