É AMANHÃ

Goleiro do Bahia de Feira, Marcos projeta Clássico do Sertão em busca do acesso: 'Estamos prontos'

Equipes lutam por uma vaga na final do Campeonato Baiano Série B para chegar à elite

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 15:48

Marcos é peça fundamental do Bahia de Feira Crédito: Divulgação/ Bahia de Feira

Bahia de Feira e Fluminense de Feira se enfrentam no sábado (5), às 15h, no Estádio Alberto Oliveira, o tradicional Joia da Princesa, em um clássico válido pela partida de ida da semifinal do Baiano Série B. O confronto, que promete parar a Feira de Santana, coloca frente a frente o segundo e terceiro colocados da primeira fase. >

A classificação das duas equipes para o mata-mata rumo ao acesso para o Baianão marcou campanhas similares, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Enquanto o Bahia de Feira encerrou a fase de grupos na vice-liderança com 20 pontos, o Fluminense de Feira ficou em terceiro, também com 20 pontos somados, sendo o desempate definido pelo saldo de gols. >

Peça fundamental no elenco e presente em oito dos nove jogos do Tremendão, o goleiro Marcos foi decisivo ao manter a equipe sem sofrer gols em cinco partidas e apenas quatro gols sofridos em toda a competição. Às vésperas do primeiro confronto da semifinal, ele destaca a importância de vencer o primeiro confronto, que será fora de casa, para seguir firme na busca pelo acesso.>

“Estamos prontos para esse desafio. Esse clássico é o primeiro dos dois duelos decisivos rumo ao nosso principal objetivo, que é o acesso. Como será fora de casa, conquistar um bom resultado já neste jogo é muito importante para que possamos decidir diante da nossa torcida, em casa, e garantir uma vaga na final”, afirmou.>

Marcos também enfatizou a campanha positiva do Bahia de Feira no torneio e o comprometimento do grupo na preparação para os desafios do mata-mata.>

“Tivemos uma campanha muito sólida ao longo da competição. A equipe toda está de parabéns pelo desempenho até aqui, mas sabemos que ainda não conquistamos nada. Seguimos concentrados, trabalhando diariamente para estrear com o pé direito nesta fase decisiva do torneio”.>