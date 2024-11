CONTRATEMPO INESPERADO

Goleiro do Ituano 'paralisa' partida após perder lente de contato na Série B

Jefferson Paulino pediu atendimento após defender chute de Daniel Jr., aos 26 minutos do primeiro tempo

O jogo entre América-MG e Ituano, realizado nesta terça-feira (12), contou com uma cena "diferente" durante o primeiro tempo da partida, válida pela 36ª rodada da Série B. O goleiro Jefferson Paulino, da equipe paulista, pediu atendimento após perder uma das lentes de contato. Um funcionário do clube de Itu precisou ir ao vestiário achar uma lente reserva para o camisa 12.

O lance em questão aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após chute do meia Daniel Jr., emprestado pelo Vitória ao América-MG, o goleiro do Ituano espalmou a bola para escanteio e caiu pedindo atendimento. Dois minutos após o atendimento, o jogo foi recomeçado, antes que a nova lente de contato chegasse.