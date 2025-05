COPA DO BRASIL

Grêmio x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Grêmio e CSA se enfrentam nesta terça-feira (20) em duelo decisivo válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília). Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>