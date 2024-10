COACH

Guardiola aconselha Vini Jr. após revés no Bola de Ouro: 'Amanhã é outro jogo, tente de novo'

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista nesta terça-feira e avalizou a escolha do meia Rodri como vencedor do prêmio Bola de Ouro. Após felicitar a conquista de seu jogador, o comandante deu uma espécie de conselho a Vini Jr. que acabou sendo preterido na escolha dos jurados.

Ele citou o exemplo de Erling Haaland, que entrou na lista para concorrer ao título de "melhor do mundo" e também viveu a mesma experiência de não ser o vencedor na última edição.

"Erling (Haaland) deveria ter ganhado a Bola de Ouro no ano passado? Sim. Messi deveria ter vencido? Sim. Vinicius deveria ter vencido? Talvez. Mas foi isso que aconteceu. Xavi e Iniesta também mereceram, mas estavam na era do Cristiano Ronaldo , que era um monstro. E o pai do monstro era Leo Messi", lembrou, o comandante.