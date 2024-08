MANCHESTER CITY

Guardiola compara números de Haaland aos de Messi e CR7: 'Não sei como ele consegue'

O gol anotado no final de semana assegurou ainda uma outra marca importante na trajetória do atleta

Estadão

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 12:47

Haaland foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2022/23 Crédito: Manchester City/Divulgação

O técnico Pep Guardiola não conseguiu esconder a sua admiração pelo norueguês Erling Haaland após a vitória do Manchester City sobre o Chelsea por 2 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogador, que deixou a sua marca nas redes adversárias, atingiu a marca de 91 gols em 100 partidas pelo clube.

Impressionado, o treinador espanhol colocou seu comandando na mesma prateleira de nomes consagrados como Messi e Cristiano Ronaldo no que diz respeito aos números que ele vem construindo no futebol.

"Os números são de Messi e Cristiano Ronaldo, jogadores que controlaram tudo nos últimos 15 anos. Em termos de números, esse é o nível. Não sei como ele fez isso, mas fazer 91 gols em 100 jogos é inacreditável", comentou Guardiola.

O gol anotado no final de semana assegurou ainda uma outra marca importante na trajetória do atleta. A de sempre balançar a rede em jogos de estreia desde que assinou com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na temporada 2021/2022.

Em meio aos elogios do técnico e também a boa fase que engloba artilharias e títulos com o City, Haaland comentou o seu momento e revelou as conversas que Guardiola tem com ele para evoluir ainda mais como profissional.