CRITICOU

Guardiola detona demissões de técnicos no Brasil: 'Deveriam demitir os dirigentes'

Treinador do Manchester City ressaltou que o tempo de trabalho é fundamental



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 13:45

Pep Guardiola, técnico do Manchester City Crédito: Manchester City/Divulgação

Comandante do Manchester City, Pep Guardiola detonou a troca excessiva de treinadores no futebol brasileiro. O espanhol opinou sobre o planejamento dos clubes no país e ressaltou que o tempo de trabalho é fundamental para que um treinador consiga desenvolver as suas ideias na equipe. >

"Eu não sei a razão pela qual isso acontece (troca constante no Brasil), mas os clubes também precisam pensar que, quando vivem uma temporada com três ou quatro treinadores diferentes, o problema é quem escolhe esses treinadores. Então, deveriam demitir os dirigentes que escolheram esses treinadores", declarou, em entrevista ao canal TNT Sports Brasil.>

"Impossível (ter uma identidade na equipe sem tempo de trabalho). No meu primeiro ano (no City) não ganhei. Se tivessem me demitido, não teríamos vivido os oito, nove anos como vivemos. E agora não me demitiram nessa temporada porque ganhamos muito no passado. Mas é impossível", completou.>

No ano passado, somente na Série A do Campeonato Brasileiro, 20 técnicos foram demitidos ao longo da competição. Guardiola se mostrou assustado com o número.>

"Quando você escolhe um treinador, deve saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão. Porque vê que, com esse treinador e com as ideias que ele tem, isso coincide com as suas, com a sua forma de gestão, que é dessa maneira, com os jogadores que tem nesses momentos, que a ideia pode funcionar. Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado. É preciso saber a razão da contratação", afirmou.>