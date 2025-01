FUTEBOL

Guardiola dispara após jogador chamar City de 'frágil': 'Por isso que o substituí'

Foden criticou a atuação da equipe na reta final do jogo contra o Brentford

Phil Foden criticou a atuação da própria equipe no empate em 2x2 com o Brentford, na última terça-feira (14). Autor dos dois gols do Manchester City, o meia afirmou que o time foi "frágil" na reta final do jogo, quando o adversário conseguiu a igualdade. A resposta veio do próprio técnico dos Citizens, que disse que o jogador foi substituído exatamente pela fragilidade e cansaço.

"Nós parecíamos cansados ​​no final, nos últimos 20, 30 minutos. Parecíamos frágeis ​​e eles (Brentford) pressionaram e colocaram bolas mais longas na área. Não lidamos com a fisicalidade no final. É um dos lugares mais difíceis de chegar e eles te dão desafios diferentes", afirmou Foden.

Após anotar dois gols no duelo, o meia foi substituído 42 minutos do segundo tempo, logo depois de Wissa marcar o primeiro do Brentford. O empate veio aos 47, com Nörgaard.

"É por isso que o substituí. A agenda é muito exigente e temos muitas ausências que nos dariam aquela compostura e fisicalidade. Kovacic voltou de lesão, Rodri não está, Bernardo fez um esforço incrível", falou Guardiola.