Guardiola exalta 15 minutos fantásticos do Fluminense e vê 2° gol decisivo para título mundial

O técnico Pep Guardiola não se cansa de elogiar o estilo de jogo de Fernando Diniz no Fluminense. Mesmo ganhando a final do Mundial do Clubes por 4 a 0, o técnico espanhol reconheceu que sua equipe passou aperto no começo, em Jeddah, na Arábia Saudita, e que o segundo gol acabou sendo decisivo para o Manchester City ganahr tranquilidade, erguer o troféu e "fechar um ciclo."



"Sofremos uma grande pressão, mas ganhamos a bola no começo e fizemos o gol cedo. Mesmo assim, eles tiveram 12, 15 minutos fantásticos, e a gente percebeu o quão difícil seria, mas o segundo gol nos ajudou", afirmou o treinador espanhol. "Talvez eles não merecessem sofrer esse gol, mas no 2º tempo fomos muito melhores."