NOVO REFORÇO

Gustavo Mosquito tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Vitória

Atacante do Leão conseguiu rescisão do contrato com o Corinthians na Justiça

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 16:17

Gustavo Mosquito tem acerto com o Vitória e já treina na Toca do Leão Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta quarta-feira (28) e já pode estrear pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. O Leão entra em campo neste domingo (1º), quando enfrenta o Vasco no Barradão. O jogador acertou com o Leão por duas temporadas e já estava treinando com o restante do elenco comandado por Thiago Carpini.

Gustavo Mosquito tem 26 anos e 13 gols marcados na carreira, todos com a camisa do Corinthians. Além da equipe paulista, o atleta passou por Coritiba, Vila Nova, Oeste e Paraná. No Vitória, o jogador vai disputar posição com Osvaldo, Zé Hugo, Luís Miguel, Everaldo, Carlos Eduardo e Fábio Soares.

Gustavo Henric da Silva disputou 27 partidas nesta temporada pelo Corinthians, mas conseguiu a rescisão indireta do contrato na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados. Mesmo com 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro pelo clube alvinegro, o jogador está liberado para atuar por outra equipe na Série A.