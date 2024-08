JOGADOR INDISPENSÁVEL

Vitória perde Matheuzinho para partida contra o Vasco; aproveitamento sem o meia é de 38%

Previsão inicial é de que o jogador fique 15 dias afastado de atividades com bola

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 05:00

Matheuzinho está fora da partida contra o Vasco no domingo (1º) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Além da derrota para o São Paulo no fim de semana, o torcedor do Vitória colocou as mãos na cabeça para lamentar a lesão do meia Matheuzinho ainda no primeiro tempo contra o Tricolor Paulista. Nesta terça-feira (27), o departamento médico do Leão informou que foi constatada uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita, o que vai tirá-lo de ação, inicialmente, por um período de 15 dias.

A ausência dele é motivo de preocupação, principalmente, pelo aproveitamento do clube sem o meia. Assim, o técnico Thiago Carpini vai precisar achar um substituto para o jogador já para enfrentar o Vasco neste domingo (1º), no Barradão. A boa notícia, no entanto, é que se a previsão de volta do jogador se mantiver, Matheuzinho deve perder apenas uma partida, já que o Leão vai ter um intervalo de 14 dias antes de voltar a campo contra o Atlético-GO.

Após o último jogo, o treinador do Leão ainda não sabia o tempo que não contaria com o atleta, mas comentou sobre a perda. “Claro que faz falta, é uma característica que não temos reposição no elenco. Jean Mota joga mais por trás, não é agudo e agressivo como o Matheus. Vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo para o jogo do Vasco”, disse o treinador rubro-negro”, deu o recado.

Vestindo as cores vermelha e preta, o atleta de 26 anos disputou 69 partidas entre este e o ano passado. Durante sua passagem, o jogador contribuiu diretamente com seis gols e 10 assistências, além de se tornar a referência técnica do clube no ataque. Com o camisa 30 em campo, foram 34 partidas vencidas, 22 derrotas e 14 empates. Dessa forma, o aproveitamento do Leão é de 56%.

Desde que Matheuzinho entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Vitória, no triunfo por 3x0 contra o ABC na segunda divisão, o Leão disputou 14 partidas até a atual rodada do Campeonato Brasileiro sem a presença do meia. Entre períodos de lesão, suspensões e jogos com titulares poupados, o rubro-negro perdeu oito jogos, ganhou cinco e empatou um, o que equivale a um aproveitamento de apenas 38%.

O desfalque fica ainda pior quando se considera apenas os jogos que Matheuzinho não participou em 2024. O Leão venceu apenas um dos cinco jogos que fez sem o meia. A última vez que o camisa 30 não esteve presente foi contra o Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu por 2x0. Em três das outras quatro partidas da lista, o Vitória utilizou uma equipe reserva, ainda quando era comandado por Léo Condé. Ainda assim, só conseguiu superar o Treze-PB, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Oportunidade bate à porta

Quando Matheuzinho caiu no gramado do Morumbi e pediu para ser substituído, Carlos Eduardo foi o escolhido para entrar em campo. Contratado na atual janela de transferências, o atacante completou seu quarto jogo pelo Vitória diante do São Paulo e deixou boa impressão. O jogador, inclusive, participou do lance do pênalti que terminou com o gol de Alerrandro.