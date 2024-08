CRIME

Dois integrantes de organizada do Bahia são detidos após agredir torcedor do Vitória em Nazaré

Menos de uma semana depois da prisão de 27 integrantes de uma torcida organizada por agressão em São Marcos, mais um caso de ataque do tipo foi registrado em Salvador. Na tarde desse domingo (25), um grupo de torcedores organizados do Bahia agrediu um torcedor do Vitória. Dessa vez, a ação foi registrada no bairro de Nazaré, próximo à Fonte Nova, antes da partida disputada entre Bahia e Botafogo pelo Brasileirão.