SÉRIE A

Vitória terá setembro com sequência de confrontos diretos no Brasileirão

Rendimento do Leão contra os próximos quatro adversários precisa ser melhor que o realizado no primeiro turno

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 05:00

Thiago Carpini destacou que o campeonato do Vitória é contra equipes como o Vasco e o Atlético-GO Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo após o revés para o São Paulo, o desempenho do Vitória no returno do Campeonato Brasileiro está sendo melhor que o apresentado pelo clube no início da competição. No entanto, a melhora ainda não é suficiente e o time comandado por Thiago Carpini vai precisar mostrar consistência para fugir do rebaixamento. Para isso, o Leão vê setembro como o mês dos confrontos diretos e a maior oportunidade de respirar na corrida contra a degola.

O próprio treinador do rubro-negro admitiu após a derrota na última rodada que o campeonato do Vitória era outro. Para ele, o mais importante é se concentrar nas próximas partidas. “Sabemos que aqui [contra o São Paulo] não era nosso campeonato, a gente queria beliscar ponto, mas é outro campeonato. O nosso é domingo, em casa, contra o Vasco, mais próximo nessa briga. Depois temos uma sequência de confrontos diretos, Atlético-GO e Juventude, são esses jogos que a gente precisa se preparar melhor. Ver os erros, alguns recorrentes. Seguir trabalhando, dando confiança ao grupo, que tem tentado fazer aquilo que é proposto”, disse.

Além da equipe carioca e dos outros dois clubes que subiram junto ao Leão, o time ainda enfrenta o Internacional. Todos esses confrontos acontecem no próximo mês e o clube com a melhor colocação é o Vasco, com 28 pontos e ocupando a 10ª posição. Vale destacar que - destes times -, somente o Atlético-GO não tem menos jogos realizados na Série A que o Vitória.

A sequência de confrontos diretos, como destacou Carpini, são os quatro jogos com adversários mais próximos do rubro-negro na tabela. Para conseguir um bom desempenho, no entanto, a equipe vai precisar ter resultados melhores em relação ao que apresentou com esses mesmos clubes na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Na atual edição do torneio, o Vitória somou quatro de 12 pontos disputados contra Vasco, Atlético-GO, Juventude e Internacional, sendo duas derrotas, um empate e apenas um resultado positivo. Os resultados equivalem a um aproveitamento de 33%, baixo para as pretensões do Vitória na competição.

Para efeito de comparação, se o Leão somar a mesma quantidade de pontos, chegaria aos 26. A pontuação, hoje, deixaria o clube na 15ª colocação. No entanto, um ponto atrás do Criciúma e dois do Fluminense - que ainda teriam seis e cinco partidas, respectivamente, para alcançar o número de jogos do rival baiano.

Outro fator que pode ajudar o Vitória no “mês dos confrontos diretos” é o tempo de preparação para cada partida. Contra o Atlético-GO, o rubro-negro vai ter duas semanas para visitar o Dragão pela 26ª rodada da Série A. O intervalo maior acontece pelo período de Data Fifa, onde a seleção brasileira enfrenta Equador (6) e Paraguai (10) pelas Eliminatórias da Copa de 2026.