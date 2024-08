SÉRIE A

Vitória joga mal no primeiro tempo e é superado pelo São Paulo dentro do Morumbis

Os gols dos paulistas foram marcados por William Gomes e Erick; Alerrandro marcou para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 20:35

Vitória foi superado pelo São Paulo pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A briga contra o rebaixamento obriga que os times precisem se superar para alcançar o objetivo ao final das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vitória nunca conseguiu ganhar do São Paulo no Morumbis e continuou sem conseguir vencer no estádio após sair derrotado por 2x1. Com o tabu mantido, William Gomes e Erick foram os responsáveis por dar os três pontos ao Tricolor Paulista em mais um revés do Leão na Série A. Alerrandro marcou para o Vitória.

O jogo, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, foi marcado por um início com apenas uma das equipes realmente entrando em campo. Enquanto o São Paulo foi para cima e conseguiu abrir o placar no início, o Leão foi engolido pelo time rival e demorou para começar a conseguir trocar passes para o ataque. A partida abaixo ainda ficou pior para Thiago Carpini quando precisou tirar Matheuzinho. Na etapa final, o Vitória voltou melhor e conseguiu diminuir o prejuízo com gol de Alerrandro.

Com o resultado, o Vitória continua com os mesmos 22 pontos e estaciona na 17ª posição. Empatado com o Corinthians, o Leão fica à frente do rival paulista pelo maior número de vitórias. Apesar do resultado negativo, os rubro-negros não podem se lamentar e já precisam começar a preparação para enfrentar o Vasco no próximo domingo (1º), no Barradão. A bola rola a partir das 16h.

O JOGO

Para o confronto contra os paulistas, o Vitória contou com o retorno de Thiago Carpini e de Matheuzinho - ausentes contra o Cruzeiro na última rodada. A partida foi especial para o treinador do Leão, que treinou o São Paulo neste ano antes de assumir o comando do rubro-negro. Enquanto os visitantes iniciaram com a base do time titular, o técnico Luis Zubeldía deixou apenas Calleri, Arboleda, Lucas e Luiz Gustavo dos considerados titulares entrarem em campo desde o início.

Mesmo sem os principais jogadores, foi o São Paulo que começou melhor. Aproveitando um erro de Machado, os mandantes já no início conseguiram chegar ao ataque. Desse lance, o Tricolor Paulista pressionou o Leão e empilhou chances antes do relógio marcar cinco minutos. Desligado do jogo, o Vitória tentou entrar na partida, mas acabou se afundando ainda mais. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Wagner Leonardo errou lançamento na saída de bola. Nos pés do garoto William Gomes, o atacante teve liberdade para encher o pé e marcar um golaço no ângulo de Lucas Arcanjo, que nem se mexeu para evitar o placar ser aberto: 1x0.

Os paulistas tiveram o controle da posse de bola, enquanto o Vitória abaixou as linhas para sair em contra-ataque. No entanto, o time rubro-negro não demonstrou tranquilidade de jogar com a bola nos pés e errou muitos passes, além de perder os duelos físicos contra o meio de campo do adversário. O nervosismo dos visitantes fez o São Paulo se acomodar.

Quando o Leão melhorou na partida e conseguiu construir duas chances, a torcida rubro-negra lamentou quando Matheuzinho caiu no chão pedindo substituição. Sem seu principal jogador, o Vitória ainda viu a situação piorar quando Lucas encontrou Erick de calcanhar antes da linha do meio de campo e o ponta são-paulino correu sozinho e chutou colocado no canto direito de Arcanjo para ampliar o marcador: 2x0.

No vestiário, Carpini precisou ajustar a equipe para os últimos 45 minutos de jogo. Quando os jogadores voltaram do intervalo, o Vitória conseguiu melhorar dentro da partida. Se antes o time não conseguia realizar uma tabela no campo de ataque, a equipe passou a construir mais pelos lados de campo. No entanto, os adversários não deixaram o ritmo diminuir e dificultaram a vida dos rubro-negros.

Se o gol marcado por Calleri foi anulado por impedimento do jogador no início do lance, o Leão se lançou ao ataque e aproveitou a chance que teve para diminuir a vantagem do São Paulo na partida. Aos 14 minutos do segundo tempo, Lucas Esteves invadiu a área e foi derrubado por Erick. Na cobrança do pênalti, Alerrandro deslocou Jandrei e balançou as redes dos paulistas: 2x1.

O gol colocou o Vitória, enfim, na partida. Apesar de ainda ter dificuldades para construir em meio à defesa tricolor, Carlos Eduardo e Zé Hugo conseguiram alargar o campo para os rubro-negros avançarem com velocidade. O São Paulo foi sentindo fisicamente o jogo e o Leão foi ganhando mais os duelos, mas nada foi suficiente para que o Leão conseguisse empatar e sair com, pelo menos, um ponto do estádio onde nunca venceu.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 1 Vitória - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo: Jandrei, Ferraresi, Arboleda, Sabino e Michel Araújo; Marcos Antônio, Luiz Gustavo (Galoppo) e Lucas Moura (Wellington Rato); William Gomes (Welington), Erick (Henrique) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius (Léo Naldi), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Edu), Willian Oliveira e Machado (Janderson); Osvaldo (Zé Hugo), Alerrandro e Matheuzinho (Carlos Eduardo). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Morumbis

Gols: William Gomes, aos 5 minutos, e Erick, aos 29 minutos do primeiro tempo; Alerrandro, aos 16 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Willian Oliveira, Zé Hugo (Vitória)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (Trio de Goiás)