SÉRIE A

Vitória visita São Paulo para se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão

Confronto contra os paulistas, pela 24ª rodada, ocorre a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 05:00

Alerrandro fez golaço na rodada passada e quer repetir a dose Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O empate em 2x2 contra o Cruzeiro, no Barradão, deixou os torcedores do Vitória com um gosto amargo, tanto pela expulsão no 1º tempo quanto pela polêmica em relação ao segundo gol da Raposa. No entanto, a partida já foi deixada para trás e agora o foco está no confronto contra o São Paulo, neste domingo (25), às 18h30, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Morumbis, o Leão vive a expectativa de continuar somando pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Durante a semana, o zagueiro Edu valorizou o desempenho da equipe em casa e destacou que o mais importante na Série A é continuar pontuando. “A gente sabe da importância do jogo contra o São Paulo, sempre trabalhamos em busca da vitória, dos três pontos. Mas o empate também é importante, estar pontuando pode fazer a diferença. Só porque empatou não está ruim, temos que saber valorizar o jogo que fizemos, foram mais de 60 minutos sofrendo, marcando da melhor forma possível e todos doaram o máximo de si”, disse.

A tendência, inclusive, é de que Edu forme a dupla de zaga titular com Wagner Leonardo. A titularidade acontece por causa da expulsão de Neris na rodada passada. Além dele, o técnico Thiago Carpini não vai poder contar com o volante Luan Santos. Emprestado pelo tricolor paulista, uma cláusula contratual impede que o jogador entre em campo diante do clube de origem.

Dentre as novidades na lista de relacionados, o treinador do Leão terá Willian Oliveira novamente à disposição depois de cumprir suspensão no último jogo. O lateral PK e o atacante Janderson também voltam a compor o elenco. Além dos jogadores, o próprio Thiago Carpini estará novamente comandando o time à beira do campo. O técnico rubro-negro foi expulso no clássico contra o Bahia e o auxiliar Estephan Djian ocupou o posto perante o Cruzeiro.

No primeiro turno do Brasileirão, Vitória e São Paulo fizeram um confronto com superioridade durante toda a partida da equipe tricolor, o que se espelhou no placar de 3x1. No entanto, a análise do desempenho do Leão no jogo em Salvador fica prejudicada pela perda de Wagner Leonardo por expulsão nos minutos iniciais da partida. No lance, o zagueiro agrediu o atacante Calleri e recebeu cartão vermelho após revisão no VAR.

Agora em terreno inimigo, o rubro-negro viaja para tentar quebrar um tabu histórico. Com o São Paulo como mandante, o Vitória nunca conseguiu superar o rival. Dos 20 jogos disputados entre as equipes, a equipe baiana perdeu 17 jogos e empatou outros três. Entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a única vez que os paulistas marcaram menos de dois gols aconteceu no empate por 0x0, em 1989.

Para interromper o domínio tricolor no Morumbis será necessário que o clube repita o rendimento no segundo turno da competição. Em quatro rodadas disputadas nesta fase da competição, o time de Carpini somou sete pontos de 12 disputados, o que equivale a um aproveitamento de 58%. Para efeito de comparação, o Vitória teve um aproveitamento de apenas 8% nos primeiros quatro confrontos disputados na Série A, ainda com Léo Condé no comando.

Tendo disputado a Libertadores no meio de semana e vencido o Nacional-URU por 2x0, a tendência é de que Luis Zubeldía mande um time misto a campo diante do rubro-negro, tanto pelo intervalo curto entre os jogos quanto pelas ausências já confirmadas. Contra o Palmeiras, o técnico argentino perdeu o atacante Luciano e o meia Rodrigo Nestor, expulsos. Na mesma partida, o lateral Patryck saiu de campo após uma dividida que terminou com uma fratura da clavícula. Além deles, o atacante Ferreirinha foi diagnosticado com uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e está fora da partida.